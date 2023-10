Pellegrini, l’infortunio al flessore è più serio del previsto: out un mese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Più serio del previsto l’infortunio muscolare occorso a Lorenzo Pellegrini nel corso di Roma-Servette, quando il capitano è stato costretto a uscire dal campo dopo appena 10 minuti dal suo ingresso nella ripresa.

Gli esami che il giocatore ha svolto nelle scorse ore hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore di media entità che terrà Pellegrini lontano dal terreno di gioco per un mese circa. A riferirlo in questi minuti è l’emittente satellitare Sky Sport.

La sosta per le nazionali arriva nel momento giusto, ma le due settimane di pausa non basteranno al sette giallorosso per tornare a disposizione di Mourinho. Pellegrini infatti, oltre alla gara di domani contro il Cagliari, sarà costretto a saltare anche le sfide contro Monza, Slavia Praga e Inter. La speranza è di riaverlo per Roma-Lecce del prossimo 5 novembre.

Fonte: Sky Sport