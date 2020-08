Dai Friedkin arriva il mandato a Fienga: deve chiudere l’affare Smalling

AS ROMA NEWS – Settimana decisiva per Chris Smalling, massima priorità in casa Roma per quanto riguarda le operazioni in entrata di questo mercato. E dopo aver chiuso gli affari Pedro e Mkhitaryan, racconta oggi Il Tempo (F. Biafora), presto i giallorossi potrebbero centrare il terzo acquisto per la squadra del futuro.

Dal summit di Londra tra Dan e Ryan Friedkin e Guido Fienga è arrivato il via libera della nuova proprietà a chiudere l’affare Smalling con il Manchester United: il Ceo ha avuto mandato di portare a termine la trattativa con gli inglesi, che hanno alzato un muro intorno al proprio difensore.

Fonseca ha chiesto con insistenza di fare uno sforzo per Smalling, vista anche la scarsa considerazione per le riserve Fazio e Juan Jesus, che, come già successo per Cetin, potrebbero lasciare la Capitale in caso di offerte soddisfacenti. La Roma era rimasta spiazzata dalla richiesta di 20 milioni più altri 5 di bonus formulata a pochi giorni dalla chiusura delle liste europee in vista della sfida con il Siviglia.

I giallorossi ora sono tornati alla carica e hanno affidato l’operazione ad un intermediario diverso da quello che aveva portato Smalling in Italia in prestito secco oneroso per 3 milioni: la volontà è di chiudere l’affare con un esborso complessivo di 16-17 milioni, contando in particolare sulla forte intenzione del calciatore di continuare il suo percorso in Italia. Un pressing che può risultare decisivo rifiutando ogni approccio di altri club.

