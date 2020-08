Roma, per l’attacco si offre Mandzukic

NOTIZIE AS ROMA – In attesa di capire come evolverà la situazione legata a Dzeko, la Roma si muove in cerca di possibili rinforzi per l’attacco. Con l’addio di Kalinic, che ha lasciato Trigoria dopo che il suo prestito dall’Atletico Madrid è terminato, serve trovare un altro centravanti che possa alternarsi col bosniaco (o chi per lui, nel caso Dzeko decidesse di andarsene).

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S, Carina), nelle ultime ore si è offerto ai giallorossi Mario Mandzkukic, ex attaccante della Juventus, anche lui 34 anni, svincolato dall’Al-Duhail dopo una manciata di partite con la maglia del club qatariota.

Il giocatore vuole tornare in Italia ed è stato proposto alla Roma: ovviamente non si tratterebbe del sostituto di Dzeko, ma piuttosto di un calciatore da inserire nella rosa e da affiancare eventualmente al bosniaco.

Fonte: Il Messaggero