Dai Friedkin un segnale di discontinuità: arriva Pinto, sarà un super ds. De Sanctis promosso

AS ROMA NEWS – E’ arrivato ieri il nome che nessuno si aspettava: la Roma ha scelto Tiago Pinto come nuovo general manager dell’intera area sportiva giallorossa. Per i giornali sarà lui a ricoprire, di fatto, la carica di direttore sportivo, nonostante non sia stato esplicitato all’interno del comunicato ufficiale.

Tiago Pinto, 36 anni, sarà una specie di “super ds”, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), un direttore generale con supervisione dell’intera area sportiva. Il portoghese affiancherà il connazionale Fonseca e non avrà nessuno “sopra” di lui tranne i Friedkin.

Anche la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) non ha dubbi: Pinto sarà il direttore sportivo della Roma, l’uomo che si occuperà dunque di fare mercato. L’impressione è che Friedkin voglia marcare una discontinuità col passato. Come era stato ventilato da qualche settimana – dopo aver esaminato profili dirigenziali di grande nome, come Rangnick, Berta o Campos – per la nuova proprietà non c’è più bisogno di un d.s. carismatico alla Sabatini o alla Monchi.

Quello che serviva era piuttosto a una figura utile a scovare talenti, a lavorare in équipe (soprattutto nelle trattative) e a rispondere spesso alla presidenza. Non è un caso che si segnala come il portoghese risponderà solo a Dan e Ryan Friedkin. Stando a quanto racconta Leggo, ad affiancare Pinto sarà avanzato Morgan De Sanctis, mentre resta vuota la poltrona di direttore tecnico. In attesa di Totti: non è un mistero i Friedkin abbiano da tempo anche il desiderio di trovare un modo per tornare a far collaborare Francesco con la Roma.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera