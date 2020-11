IL SONDAGGIO DEL GIORNO – Friedkin sceglie Tiago Pinto come General Manager della Roma: sei soddisfatto?

AS ROMA NOTIZIE – Dan Friedkin sceglie un giovane dirigente portoghese come Tiago Pinto, 36 anni, per affidargli la direzione generale, lato sportivo, della Roma.

Si tratta di una mossa a sorpresa, che ha preso in contropiede tutti i media: nessuno infatti aveva fatto il nome dell’ex Benfica. In attesa di capire se verrà inserito anche un direttore sportivo al suo fianco, vi chiediamo: la scelta di Friedkin vi convince?

Partecipate al sondaggio e a voi, come di consueto, la parola!