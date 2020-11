“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Pinto idea bella e coraggiosa, ma non lo avrei presentato in quel modo”, CORSI: “Lui talento mondiale? Non è vero, ce ne sono altri più bravi”, BERSANI: “La Roma sta mettendo facce nuove, questo mi fa felice”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Oggi sono felice e non tanto perchè la Roma ha scelto il suo ds, ma perchè non lo sapeva nessuno…nessuno…e c’abbiamo provato tutti a saperlo, anche provando a chiedere a dirigenti di altre squadre. Le abbiamo sentite tutte, e sono state tutte cantonate. Mi fa sorridere quante persone l’hanno saputo al momento del comunicato anche persone dentro la Roma, e questo mi fa strafelice. Del resto non me ne frega niente. Tiago Pinto benvenuto, e non rispondere mai al telefono a nessuno!… Finalmente Fonseca potrà parlare con un dirigente che conosce il calcio. Poi quanto è bravo questo Tiago Pinto non ve lo so dire, ma al momento non mi interessa. Io sposo questo nuovo progetto della Roma, e se gli servisse un complice della nuova era dei Friedkin, ma non credo gli serva perchè sono molto bravi, io sono presente… L’idea è bella, coraggiosa, anche se io avrei evitato di presentarlo come un talento mondiale…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ha scelto il suo nuovo direttore generale, anche se non si è capito bene se farà anche il ds. Si chiama Pinto, ha lavorato al Benfica con Rui Costa. Sicuramente è una bella presentazione, è un personaggio che sembra essere molto bravo. Ma la sua specialità è quella di Sabatini, non quella di Braida, e cioè di scoprire giovani talenti e poi rivenderli per fare grandi plusvalenze. Il Benfica in passato è stata una grandissima squadra, ha vinto Coppe dei Campioni, ma in questi ultimi anni si è sentito meno. Non è questa grandissima squadra che ci prospettano… Il Benfica con Pinto ha fatto quello che ha sempre fatto: ogni tanto vince il campionato e va in Champions League. Certo, magari lo facesse anche qui, ma in Portogallo il Benfica insieme al Porto è la squadra più forte del campionato…non mi sembra tutta sta grande cosa… E poi sta storia delle plusvalenze mi mandano al manicomio, le abbiamo sentite per anni. Friedkin dice che lui è un campione del mondo nel suo ruolo, ma non è vero: ce ne sono tanti più bravi di lui…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Io mi aspetto tante altre novità, sia nell’area sportiva che in quella business. Non mi aspetto un direttore sportivo, anche se mi aspetto sicuramento l’inserimento di altri suoi collaboratori importanti. Pinto porterà una sua squadra di lavoro, non so se uno di questi assumerà la carica di ds, ma il responsabile dell’area sportiva sarà comunque di Pinto. La cosa che più mi ha colpito di Pinto è che mentre gli altri candidati hanno parlato un po’ alla Baldini, di filosofia, di pensiero, lui invece si è presentato con un progetto cartaceo dicendo “questo lo faccio così, questo lo faccio così…Io sono questo, poi scegliete”. Per essere uno molto giovane, mi ha colpito…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Finalmente abbiamo un direttore generale, che è più di un ds. Lo stile dei Friedkin lo abbiamo capito, parlano solo con i comunicati ufficiali. Il nome di Pinto non era mai uscito sui quotidiani. Ora dobbiamo capire bene come saranno organizzate bene le areee sportive e business, e come interagiranno tra di loro. A Pinto facciamo il più grande degli in bocca al lupo. Speriamo di trovare una stabilità nei prossimi anni, non solo nei prossimi mesi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per quello che abbiamo intuito, questo Pinto è un dirigente che farà riferimento solo ai Friedkin. Non mi immagino altre figure al di sopra di Pinto. La gestione economica e sportiva saranno separate. Per quello che è il curriculum di Pinto, mi sembra la persona giusta, il profilo che Fienga ci aveva descritto più di due mesi fa, e cioè non il Sabatini o il Monchi di turno, ma uno che si riesca a integrare bene nella società che si sta creando. Noi auspicavamo una rivoluzione dentro la Roma, che ora sta assumendo quei contorni di totalità. Mi sembra che si stia cambiando tanto…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Spero che Tiago Pinto non diventi mai un personaggio, una macchietta come è successo ad alcuni qui a Roma. Sono convinto che per lui non succederà, perchè molto dipende dalla proprietà e dai dirigenti che hai. La Roma sta cambiando pelle, la sta mettendo dei volti nuovi, e questo non può che farmi felice e farmi pensare positivo…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Alla notizia dell’arrivo di un general manager come Tiago Pinto c’è stato un senso di sorpresa perchè non era stato annunciato da nessuno questo nome. I Friedkin confermano quanto tengano alla riservatezza e riescano a fare le cose di nascosto. E questo è un bene, perchè vuol dire che lavorano bene. Che cosa farà Pinto? Penso che sarà il responsabile dell’area calcistica della Roma, sostanzialmente un direttore sportivo con funzioni allargate, perchè non si occuperà solo del mercato, ma anche dell’impostazione del settore giovanile, l’eventuale creazione di una seconda squadra. Tutte quelle che sono della gestione dell’area football saranno decise da lui. Insieme a Pinto lavorerà sicuramente qualcun altro, se sarà De Sanctis o un’altra figura responsabile di scouting lo vedremo. Di sicuro lavorerà sotto la supervisione di Pinto…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma deve mirare al modello Benfica: scoprire giocatori giovani, valorizzarli, vincere qualcosa, e poi magari rivenderli… Il nome non era mai uscito fuori, e questo fa capire il modus operandi dei Friedkin. Ora bisognerà capire che ruolo avrà, perchè nel Benfica aveva Rui Costa come ds al suo fianco…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Tiago Pinto? Sicuramente si conoscono con Fonseca, ma non è per quello che lo hanno preso. Scoprirà talenti per poi tenerseli? Ma a Roma deve fare plusvalenze per 100 milioni… La scelta secondo me è dettata dall’età, per gli americani è molto importante scegliere i giovani, per loro a 40 anni sei vecchio… Questo Pinto lo hanno scelto i Friedkin, non Fienga o Baldini. Questi americani sono persone coi contro cavoli, mica vengono qui a chiedere chi devono prendere… Hanno una mentalità americana, possono essere antipatici, ma gli americani su queste cose ci sanno fare. Hanno scelto secondo i loro parametri… Pallotta pure era americano? Ma i Friedkin sono imprenditori veri, Pallotta era un procacciatore di affari, è diverso…”

Franco Melli (Radio Radio): “La scelta di Tiago Pinto? Non dobbiamo fare il solito errore, di esaltare subito…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se tu prendi un direttore sportivo di 35 anni per valorizzare e vendere, non so se sia il percorso che la gente si aspetta. La Roma lo ha già fatto una volta, e si lecca ancora le ferite! Ormai non c’è bisogno di questi riferimenti, perchè poi arriva Klopp, ti mette sul tavolino 40 milioni, e si porta via i giocatori…Valorizzare per tenere? Mah. non mi sembra proprio questa la strategia…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Bisogna capire se sarà affiancato un ds. Potrebbe essere tra Fienga e De Sanctis. Certo, il Benfica è una grandissima società, che produce molti talenti giovani, e questa è la linea che vogliono seguire i Friedkin. Portare via un dirigente con questa prospettiva al Benfica è un segnale. Nel calcio moderno seguire questa linea è corretto… Ragazzi, poi in prospettiva puoi scoprire talenti e tenerli, non è detto che

Redazione Giallorossi.net