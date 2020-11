Stadio della Roma, Raggi: “Trovata una soluzione condivisa con la Regione, entro Natale faremo un bel regalo ai tifosi”

AS ROMA NEWS – “Sullo Stadio della Roma sono fatte altre riunioni con la Regione Lazio ed è stata trovata una soluzione condivisa sulla Roma-Lido per cui io credo che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della Roma“.

Lo ha detto pochi minuti fa la sindaca Virginia Raggi nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Amami e basta” in collaborazione con la Roma, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza delle donne. Oltre alla prima cittadina erano presenti anche il Ceo Guido Fienga e Francesco Pastorella, a capo di “Roma Department”.

Adesso però è il momento di capire se alle promesse seguiranno finalmente i fatti: di proclami sullo Stadio della Roma ne sono stati fatti tanti in questi anni, ma al momento il via libera definitivo alla costruzione dell’impianto resta ancora un miraggio.

Redazione Giallorossi.net