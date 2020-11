AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 19 novembre 2020:

Ore 14:00 – Mattinata di lavoro per la Roma a Trigoria. Smalling anche oggi ha effettuato lavoro individuale e resta in forte dubbio per Roma-Parma. Tutti gli altri in gruppo, ad eccezione dei positivi al Covid.

Ore 11:30 – La sindaca Raggi parla dello Stadio della Roma e assicura: “Accordo trovato con la Regione sulla Roma-Lido, entro Natale faremo un bel regalo ai tifosi“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:10 – Stadio della Roma, crescono le perplessità dei Friedkin sull’area di Tor di Valle sia per l’ubicazione (che non convince anche per via della mobilità), sia per le spese che andrebbero sostenute. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – l’arrivo di Tiago Pinto ha sorpreso anche lo stesso Paulo Fonseca. Stando a quanto rivela infatti l’edizione odierna de Il Tempo, l’allenatore era del tutto estraneo alla scelta fatta da Dan e Ryan Friedkin.

Ore 9:00 – Capacità di generare reddito, plusvalenze da capogiro e buoni rapporto con Mendes: questi i motivi che hanno spinto i Friedkin a puntare su Tiago Pinto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Edin Dzeko è ancora positivo: out col Parma. E con Smalling in forte dubbio la difesa è in emergenza: pronto Juan Jesus.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…