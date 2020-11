Stadio della Roma, crescono le preplessità dei Friedkin sull’area di Tor di Valle

AS ROMA NOTIZIE – “Dirigenti, conti, sponsor, stadio. La rivoluzione Usa cambia tutto“, titola oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). L’arrivo dei Friedkin dentro Trigoria sta portando a una vero e proprio cambiamento radicale, che parte dalla dirigenza e arriva fino allo stadio.

Col passare delle settimane, rivela il quotidiano sportivo, crescono le perplessità intorno all’area di Tor di Valle, sia per l’ubicazione (che non convince anche per via della mobilità), sia per le spese che andrebbero sostenute (circa 300 milioni solo per gli oneri di urbanizzazione).

Il Covid inoltre sta cambiando sia il modo di lavorare che di vedere lo sport, e così il business park sembra essere meno importante per i Friedkin, ai quali perciò è stato offerto anche di ristrutturare l’impianto del Flaminio. Alla luce della nuova legislazione, che consente di bypassare i vincoli architettonici più stringenti, alcuni studi di fattibilità di carattere generale sono stati fatti e andranno avanti presto, e di questo dossier se ne occuperà Scalera.

Fonte: Gazzetta dello Sport