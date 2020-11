Dzeko ancora positivo: out col Parma. E la difesa è in emergenza

NOTIZIE AS ROMA – Edin Dzeko è ancora positivo al Covid. Ieri il centravanti, asintomatico ormai da diversi giorni, ha effettuato un tampone di controllo che però ha evidenziato ancora una carica virale, seppur molto bassa.

E’ probabile dunque che il bosniaco possa tornare negativo a breve, magari già oggi, ma a questo punto salterà di sicuro la partita contro il Parma. L’obiettivo di Dzeko è quello di tornare a pieno regime per la super sfida contro il Napoli in programma il 29 novembre.

In attacco dunque scalda i motori Borja Mayoral, a meno che Fonseca non decida di puntare su Mkhitaryan falso nove, ma a quel punto la coperta diventerebbe molto corta anche in attacco. Recupera Spinazzola, così come dovrebbe farlo Mirante, ma in difesa è scattata l’emergenza.

Con Fazio e Kumbulla out causa Covid, anche Smalling rischia di essere indisponibile: il difensore inglese, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua) è stato colpito da una forte intossicazione alimentare che lo ha tenuto fuori per tutta la settimana. Il centrale ha ripreso solo ieri ad allenarsi, seppur in maniera individuale: rischia seriamente di non farcela. A quel punto le soluzioni sarebbero due: o arretrare Cristante in difesa oppure schierare Juan Jesus.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport