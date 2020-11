Una Roma portoghese, ma Fonseca era all’oscuro dell’arrivo di Pinto

AS ROMA NEWS – Una Roma in stile portoghese. Quasi tutti i giornali oggi in edicola puntano sullo stesso titolo dopo l’arrivo di Tiago Pinto alla guida della direzione sportiva del club giallorosso. Il riferimento è rivolto a Paulo Fonseca, allenatore della squadra capitolina e connazionale del nuovo dirigente.

Ma a differenza di quanto pensavano in molti, l’arrivo di Tiago Pinto ha sorpreso anche lo stesso tecnico giallorosso. Stando a quanto rivela infatti l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), Fonseca era del tutto estraneo alla scelta fatta da Dan e Ryan Friedkin.

Anche il tecnico ha scoperto solo ieri che da gennaio in poi avrà come riferimento in società Pinto, col quale non aveva mai avuto contatti. Quali saranno però le prossime mosse dei Friedkin non è dato saperlo, confessa Il Tempo. Resta ancora da scoprire se verranno inserite altre figure, dall’area scouting a un eventuale nuovo diesse a supporto, che al momento però non è previsto.

Fonte: Il Tempo