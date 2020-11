Roma, blindato anche Providence: contratto fino al 2024 (COMUNICATO UFFICIALE)

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma prosegue il suo lavoro di rinnovi contrattuali dei propri calciatori più talentuosi che stanno uscendo fuori dal settore giovanile. Dopo l’annuncio di Riccardo Ciervo apparso ieri sul sito asroma.com, oggi è il turno di Ruben Providence, blindato dai giallorossi fino al 2024.

Questo il comunicato della Roma: “’AS Roma è lieta di annunciare che Ruben Providence ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024.

L’attaccante, nato in Fancia a Lagny-Sur-Marne il 7 luglio del 2001, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nell’estate del 2019. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 2 reti nel campionato Primavera.”

Fonte: asroma.com