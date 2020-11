Sky Sport: “Con il quarto posto scatterebbe il rinnovo automatico per Fonseca”

AS ROMA NEWS – Non sarebbe da discutere l’opzione per il rinnovo di contratto di un anno di Fonseca, ma il futuro del tecnico portoghese sulla panchina della Roma sembra essere tutta nelle sue mani.

Stando a quanto rivela Sky Sport in questi minuti, nel contratto dell’allenatore giallorosso infatti sarebbe presente una clausola che permetterebbe a Fonseca di far scattare l’opzione per il rinnovo fino al 2022 del contatto del tecnico lusitano.

Per far sì che questo avvenga, la Roma deve concludere la sua stagione tra le prime quattro, guadagnandosi così l’ingresso in Champions League, obiettivo vitale per il club. Il futuro di Fonseca alla guida dei giallorossi è legato più che mai ai risultati ottenuti sul campo.

Fonte: Sky Sport