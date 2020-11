Smalling stringe i denti. E capitan Cristante è pronto di nuovo a fare il jolly

NOTIZIE ROMA CALCIO – Con la Roma in emergenza toccherà a Bryan Cristante fare il jolly ed essere pronto a coprire le eventuali falle nella formazione. Fonseca, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è pronto a riportarlo in difesa nel caso di forfait di Smalling.

L’inglese ieri era ancora indisponibile, e per lui oggi sarà il giorno della verità: se l’inglese tornerà ad allenarsi in gruppo, allora Fonseca proverà a mandarlo in campo per la gara con il Parma. Se invece Smalling dovesse proseguire con l’allenamento individuale, allora toccherà a Cristante fare il centrale di difesa, con Ibanez e Mancini ai suoi fianchi. Ma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), il difensore inglese farà di tutto per esserci.

Non è però da escludere l’ipotesi di un ritorno alla difesa a quattro, con Cristante che a quel punto giocherebbe a centrocampo, al posto dell’indisponibile Pellegrini. Insomma, il jolly è pronto a ogni utilizzo. Fonseca sa quanto Bryan sia importante per la squadra, e non è un caso che domenica giocherà con la fascia da capitano al braccio: dopo Dzeko e Pellegrini infatti, è lui il calciatore scelto da allenatore per guidare la squadra.

Fonte: Gazzetta dello Sport