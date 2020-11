La svolta “green” di Trigoria: nuovi giardinieri e solo mezzi ecologici

AS ROMA NOTIZIE – Semaforo verde su Trigoria, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci). Non c’è posto a Roma che Dan e Ryan Friedkin conoscano meglio del centro sportivo giallorosso, visto il numero di ore che passano lì dentro. Studiando, hanno preso una decisione: imporre una svolta ecosostenibile al centro.

Chissà se la mossa è già frutto dei dialoghi col nuovo general manager, Tiago Pinto, in arrivo da gennaio. Certo la prima mossa di rendere Trigoria più eco friendly riguarderà, con ogni probabilità, il giardinaggio. La scelta è chiara: la famiglia Friedkin vuol mettere la cura del verde del centro sportivo al bando: i criteri di gara sono tutti incentrati sul rispetto ambientale.

Le ditte che vogliono partecipare dovranno garantire un gruppo di 10/15 persone che seguano in maniera dedicata la Roma. E soprattutto che lavorino soltanto utilizzando macchinari elettrici. Novità simili potrebbero riguardare anche il comparto media, con una razionalizzazione dei consumi. I Friedkin vogliono avere un certo impatto, trasmettere un’impronta.

La vera sfida sarà ristrutturare le giovanili, e in questo senso il compito sarà affidato al nuovo general manager Pinto: intanto è stato abbattuto il muro dei tetti salariali per i rinnovi dei giovani per trattenere Zalewski. Il prossimo passo sarà integrare i baby nella prima squadra con più continuità.

Fonte: La Repubblica