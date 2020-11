Stadio Roma, la Regione smentisce la Raggi: l’accordo ancora non c’è

AS ROMA NEWS – Parole, parole, parole. La sindaca Virginia Raggi continua a lanciare promesse e slogan sullo stadio della Roma e l’ultimo è stato il “regalo di Natale” per i tifosi giallorossi riguardo al presunto accordo con la Regione per il via libera all’impianto.

Ma sarà davvero così? Lo scetticismo del popolo romanista era giustificato visto che, nonostante le promesse, sono anni che la gente attende la svolta per la posa della prima pietra dello stadio che sembra non arrivare mai.

Ieri la prima cittadina ha pensato bene di rispondere a precisa domanda con la solita ventata di ottimismo: “Sullo stadio siamo pronti, in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni con la Regione Lazio e trovato una soluzione condivisa sulla Roma-Lido“. Poi la promessa: “Credo e mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della Roma“.

Ma la Regione Lazio che dice? Stando a quanto sostengono oggi i principali quotidiani, da La Repubblica al Corriere della Sera passando per Il Tempo, non arrivano conferme dalla controparte politica guidata da Zingaretti. Anzi dalla Regione si lascia intendere come siano ricominciati i tavoli di lavoro ma che un accordo definitivo ancora non c’è. I tempi sono stretti e difficilmente la promessa della Raggi potrà essere mantenuta.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica / Il Tempo