DAL CAMPO | Roma, Gasperini aspetta Malen, Wesley e Cristante: obiettivo Como

Alla ripresa dopo la sosta per le nazionali la Roma sarà attesa da una tre giorni ad altissima tensione: prima il Como domenica 11 ottobre, poi il Real Madrid in Champions League mercoledì 14. In questi giorni il pensiero principale di Gian Piero Gasperini è rivolto soprattutto al recupero di Malen, Wesley e Cristante, tre titolarissimi alle prese con problemi fisici.

La squadra ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti a Trigoria e i tre hanno continuato a lavorare a parte dopo le terapie svolte nei giorni scorsi. Malen deve gestire un fastidio al ginocchio, Cristante una lombalgia, mentre Wesley è alle prese con il risentimento alla coscia destra rimediato nell’ultima partita contro l’Inter.

Al momento, però, non ci sono particolari allarmi. Le condizioni dei tre vengono monitorate giorno dopo giorno e il programma prevede un rientro progressivo in gruppo. Il più vicino al completo recupero sembra essere Cristante, che dovrebbe tornare a disposizione già entro la fine della settimana. Successivamente sarà il turno di Malen e Wesley, con l’obiettivo di consegnare a Gasperini più soluzioni possibili in vista della sfida del Sinigaglia.

Dalla prossima settimana cominceranno poi a rientrare anche i nazionali. Il primo sarà Ndicka, impegnato sabato prossimo nell’ultima gara con la Costa d’Avorio. Gasperini spera così di poter ritrovare una Roma quasi al completo proprio alla vigilia del doppio appuntamento con Como e Real Madrid.

FONTI: La Repubblica, Il Tempo, Il Messaggero, Corsera