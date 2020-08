Dal Kuwait, Al-Tamimi: “Due soggetti interessati alla Roma, ci sono tanti tifosi giallorossi in questa zona”

AS ROMA NEWS – Intervenuto sulle frequenze di Teleradiostereo, Abdulaziz Al-Tamimi, giornalista della testata del Kuwait Al-Jarida, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Come riporta la stampa italiana, un gruppo del Kuwait sarebbe interessato ad acquistare la Roma. Cosa sai di questo e cosa si dice nel vostro Paese?

“C’è questo gruppo che è interessato alla Roma, ma non è il solo, c’è anche un’altra impresa del Golfo Persico che vorrebbe arrivare all’acquisizione del club. C’è da aspettare ancora un paio di meeting per studiare meglio la situazione e lavorare sulla trattativa, potrebbero unire le forze per negoziare con la società giallorossa”.

Poche settimane fa, Fahad Al Baker ha rivelato in uno show televisivo che è vicino ad acquistare una società italiana. Cosa sai di questo uomo? È ricco?

“In Patria è un uomo di successo, anche nel campo sportivo ha avuto esperienze nel mondo del calcio locale. Certo, il palcoscenico è molto diverso rispetto a quello italiano, dove potrebbe incontrare delle difficoltà dal punto di vista manageriale. Ma non è il primo imprenditore locale che manifesta interesse per un club europeo: già accaduto in passato col Nottingham Forest”.

Che tipo di appeal ha la Roma nel mondo arabo?

“La Roma ha tanti tifosi in questa zona, ci sono tanti fan che seguono i giallorossi. Anche il sottoscritto è un tifoso della Roma, attorno alla Roma c’è sempre un grande interesse”.