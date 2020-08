Roma, il futuro parte da subito: Burdisso sempre più vicino come nuovo ds

AS ROMA NEWS – Da una semplice idea a qualcosa di più concreto. Molto più concreto. Nicolas Burdisso sembra essere sul punto di diventare nei prossimi giorni il prossimo direttore sportivo della Roma, colmando di fatto il buco lasciato dopo il licenziamento di Petrachi.

Sul nome di Burdisso oggi convergono tutti i quotidiani: Il Messaggero (A. Angeloni) scrive: “Il futuro parte subito e Burdisso è il nome forte per il ruolo di ds. Una vecchia conoscenza, che Trigoria la conosce bene“. Il Corriere della Sera (G. Piacentini) è dello stesso avviso: “Nei quadri della società avanza la candidatura di Nicolàs Burdisso come direttore sportivo”.

Anche la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) punta forte sul nome dell’ex difensore giallorosso come prossimo ds: “Il suo nome sta prendendo sempre più quota negli ultimi giorni“. Nicolas Burdisso, 39 anni, è l’attuale direttore sportivo del Boca Juniors, in carica dal 2018.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera