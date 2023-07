Roma, dalla cessione di Ibanez i soldi per De Paul

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto nella prima parte di mercato ha meritato applausi a scena aperta, avendo sistemato la questione plusvalenze senza cedere un titolare e portando a Roma due giocatori di qualità come Aouar e Ndicka a parametro zero. Per dare quello che serve a Mourinho però mancano ancora un centrocampista e un paio di attaccanti, sapendo che manca ancora quella scintilla che lo scorso anno fu accesa da Paulo Dybala.

E allora, Rodrigo de Paul. Un centrocampista che sa fare tutto ed è quello che assomiglia di più (in meglio) a Davide Frattesi. Qualcuno dirà che è impossibile perché ha un contratto lungo e costi non sostenibili, ma non è così, scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

L’argentino ha uno stipendio di 3,2 milioni, ma potrebbe usufruire del decreto crescita per un costo complessivo intorno ai 5 milioni. Il pareggio sugli stipendi si può ottenere con la cessione di Karsdorp (5 milioni lordi), senza contare Shomurodov (3,5), Villar (2,4), Reynolds (1,8) e Vina (3,5).

Ma a servire sarà soprattutto la cessione di Roger Ibanez: il suo cartellino dovrà garantire i 25 milioni che servono per acquistare de Paul. Provarci non costa niente.

Fonte: La Repubblica