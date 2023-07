Pinto a caccia di idee: spunta Diallo per l’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per rinforzare l’attacco della Roma bisogna essere creativi, e soprattutto conoscere molto bene il mercato internazionale per poter andare a caccia del colpo giusto.

Un nome che è finito nei radar di Tiago Pinto, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), è quello di Habib Diallo, 28 anni, attaccante dello Strasburgo che la scorsa stagione ha realizzato ben 20 gol nella Ligue 1 francese.

Il senegalese è un centravanti forte fisicamente e bravo sotto porta, ma ha il problema della coppa d’Africa.

Fonte: Leggo