Sanches e Scamacca i primi rinforzi per Mou

AS ROMA NEWS – Dal sogno alla realtà. Il mercato di luglio della Roma tarda ancora a regalare emozioni. Dopo gli arrivi di giugno, rigorosamente a parametro zero, di Ndicka e Aouar, ora le operazioni in entrata vivono un momento di stasi.

Le richieste di Mourinho, che ieri è tornato ad allenare i suoi ragazzi a Trigoria sotto un sole bollente, sono ormai note: servono un centrocampista e un attaccante al più presto possibile. Per ora infatti Mou è costretto a contare solo sul giovane Riccardo Pagano, 18 anni, per raggiungere la quota minima dei tre centrocampisti insieme a Matic e Aouar.

Lo Special One avrebbe allenato volentieri Marcel Sabitzer, ma la pista si complica: il Bayern Monaco non apre al prestito e chiede una cessione a titolo definitivo, cosa che la Roma non può permettersi. Anche il giocatore non sarebbe poi così convinto di lasciare il prestigioso club tedesco, e punta a far ricredere il proprio allenatore.

Ecco allora che torna a scaldarsi la pista Renato Sanches: il PSG è pronto a cedere il 25enne portoghese alle condizioni chieste dalla Roma. Il portoghese non sarebbe la prima scelta di Mou (De Paul, Sabitzer e Kamada i preferiti del tecnico), ma Tiago Pinto deve fare i conti con i paletti imposti dalla Uefa.

Stesso discorso per l’attacco: Alvaro Morata è stato individuato come il rinforzo ideale dal tecnico, ma i costi dell’operazione sono insostenibili per la Roma, a meno che non arrivi qualche cessione importante (Ibanez?) ad aiutare il club in questa difficile operazione. Al momento dunque Gianluca Scamacca, che ieri ha giocato in amichevole con il West Ham, in prestito oneroso con diritto di riscatto resta il candidato forte per il reparto avanzato.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Il Messaggero / Corriere dello Sport