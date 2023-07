“ON AIR!” – CENTO: “Coi Friedkin sono sempre arrivate sorprese, io ci credo”, PES: “Sabitzer come Wijnaldum, operazione difficile a luglio”, COSENZA: “Riprenderei l’olandese ma solo come rinforzo in più”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il mercato al momento mi sembra abbastanza bloccato. Solbakken al Bologna? Sarebbe tutta plusvalenza, ma poi dovresti andare a prendere un altro attaccante. Siamo in attesa della definizione totale di Kristensen che tarda ad arrivare: si sta lavorando sulla formula…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Wjinaldum? Come rinforzo in più lo riprenderei, ma come rinforzo unico per il centrocampo no…mi ha deluso molto come si è posto una volta rientrato dall’infortunio, con la nazionale olandese l’ho visto molto più determinato. Ma allora a quel punto prendo Kamada, che costa zero. Paradossalmente ti costerebbe di più Wijnaldum, e allora io investirei sul giapponese, che è in rampa di lancio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Bayern in questo momento non ha intenzione di cedere Sabitzer in prestito. Prendere a luglio un giocatore importante come l’austriaco con questa formula è molto complicato: anche lo scorso anno con Wijnaldum hai dovuto prendere l’occasione solo verso la fine di agosto. Per l’attacco la situazione è un po’ diversa, c’è un nome che è il grande favorito che è Gianluca Scamacca…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Nei due anni di questa proprietà i colpi sono sempre arrivati, e confido che anche in questo anno ci sarà una sorpresa in positivo… La Roma quest’anno non può fallire, deve lottare per le prime posizioni, senza escludere la prima. Poi magari non vinci, ma devi stare lì fino alla fine: la Roma deve puntare a questo, altrimenti il campionato perde di interesse. Le indicazioni che ha dato Mourinho è che vuole la squadra dello scorso anno come ossatura di base e aggiungerci tre rinforzi importanti, non a sette o otto come gli anni scorsi, ma che siano importanti e che possono farti fare davvero il salto di qualità…”

Tiziano Moroni (Centro Suono Sport): “E’ vero che negli ultimi due anni ci sono sempre stati colpi importanti sul mercato, ma poi i risultati in campionato non hanno dimostrato che la Roma non era diventata più forte come ci aspettavamo. Ecco perchè la gente è scettica e ti dice: “Ok, prendi Scamacca, prendi Sabitzer, ma siamo sicuri che con questi due diventiamo all’altezza del Napoli o dell’Inter?“…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma con Aouar e Ndicka ha fatto due buoni acquisti, aggiungendo due pedine importanti alla squadra. Ma ora come ora io guardo più all’attacco. La Roma è la squadra che più di tutte ha bisogno di rinforzarsi davanti, perché l’attaccante titolare non ce l’hai. Solbakken ha fatto quasi niente, Belotti proprio niente. Aspetto di vedere quella che sarà la soluzione trovata dal club…”

Redazione Giallorossi.net

