Dalla Germania: Lampard in corsa per rimpiazzare Juric, indiscrezioni confermate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con il passare delle ore sembrano crescere le quotazioni di Frank Lampard come possibile prossimo allenatore della Roma.

La notizia era stata lanciata da diversi quotidiani questa mattina, con i Friedkin che nei giorni scorsi a Londra erano stati consigliati da più parti di puntare sull’ex allenatore e centrocampista del Chelsea.

Stando a quanto riferisce il giornalista tedesco di Sky Sport Florian Plettenberg, l’inglese è uno dei candidati a diventare il prossimo allenatore della Roma. Lampard potrebbe prendere il posto di Juric, che dopo la sconfitta di Verona rischia seriamente l’esonero.

