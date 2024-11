Open Var: a Dazn manca l’audio del gol del Verona. Marelli: “Rete da annullare…”

NOTIZIE AS ROMA – Ha creato non poche polemiche il mancato intervento del Var dopo il gol del 2-1 del Verona, in cui Magnani, nel prendere di testa la palla, ha colpito nettamente Ndicka con il gomito.

E nella puntata di ieri sera di Open Var su Dazn, dove vengono analizzate tutte le scelte dei direttori di gara e della Sala Var, non è stato nemmeno inviato l’audio degli arbitri e non è stato dunque analizzato l’episodio.

L’emittente streaming ha deciso di mandare soltanto le parole di Marelli, il quale ha dichiarato che il gol era chiaramente da annullare.