“ON AIR!” – ROSSI: “Gestione da laziali, Lotito presidente non farebbe peggio”, CORSI: “Roma in silenzio davanti a sti zozzoni”, CASANO: “Paulo Sousa sarebbe il baratro”, FERRAZZA: “Sono terrorizzata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma è diventata un luogo comune, figlia di una gestione scellerata…la posso dire? Da laziali. Io non lo so se dando la Roma in mano a Lotito potrebbe fare peggio di quello che sta succedendo, perchè stiamo diventando patetici. Ieri la Roma mi faceva tenerezza…la cosa grave è che la squadra c’ha provato, e parzialmente c’erano pure riusciti. Il problema è che questi non hanno capito che aria tira, non hanno capito che sul 2 a 2 col Verona ti devi tenere il 2 a 2. Perchè se in mezzo c’hai Cristante e Paredes, che vanno come nonno in carriola, quelli con un contropiede ti arrivano in porta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che la Roma non rischi la retrocessione, e quindi si potrebbe puntare già su un allenatore anche per il futuro e programmare già per il prossimo anno. Ma non so se questi illuminati abbiano la lungimiranza per pensare già al prossimo anno, o se ci stiamo trasformando nel Palermo di Zamparini…Quello che vi posso dire dopo ieri è che non ci resto nemmeno più male, ci hanno anestetizzati…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Lazio vince stasera si porta a tre punti dal primo posto…stanno tutte lì. In questa stagione, col calendario che avevi, potevi essere tranquillamente a 20 punti, a un paio di partite dal primo posto e in piena corsa per il tuo obiettivo. Il dramma sportivo si sta materializzando in una stagione dove non c’è il Barcellona o il Real Madrid di turno… Il nuovo allenatore? Ma chi lo decide? I Friedkin? Ma con quale competenza…perchè oggi leggo che avrebbero contattato Paulo Sousa…ma che idee sono? Io spero non sia vero, fa ridere solo a leggerlo…Paulo Sousa sarebbe il baratro…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “I Friedkin per rispetto dei tifosi dovrebbero tornare qui a Roma e presentare il nome dell’allenatore anche per l’anno prossimo. Io sparo il nome di Mancini, un tecnico che ha esperienza e che ha vinto. Altrimenti qua guardiamo una stagione morta…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io punterei ancora su Claudio Ranieri come traghettatore…Occhio perchè con le partite che devi affrontare, passare dal 12esimo al 15esimo posto è un attimo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’era una volta la Roma… Questi sono giocatori morti, finiti, distrutti. Oggi sui giornali leggo che la squadra ha giocato bene…ma sto grande spettacolo dove sta? E’ tutto una vergogna, anche Juric che ci viene a dire che abbiamo visto una grande Roma…ma quale grande Roma, ma mica siamo il Como…E poi c’è sto presidente che fa ridere, ci prende per il c*lo a tutti quanti e noi stiamo zitti…Roma resta in silenzio davanti a sti zozzoni, ma com’è possibile…C’è una città muta davanti a tutto quello che succede. L’unico che c’ha fatto vincere lo abbiamo cacciato, e c’era pure qualche mer*accia che diceva che con Mourinho non si poteva giocare perchè serviva il bel calcio… La Roma non c’è più, e nessuno fa niente…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ho un po’ di difficoltà…mi sono capitati diversi periodi difficili, però questo lo distingue dagli altri: prima c’era sempre qualcosa in cui mi identificavo, come la Curva, Totti, De Rossi, dei dirigenti… In questo periodo storico trovo difficile identificarmi in qualcuno che possa essere la me nello spogliatoio, sulla panchina o allo stadio. Fatico a capire verso cosa si sta andando. Oggi si parla di Paulo Sousa, ma guardate che Roberto Mancini è uno che sta sul podio perchè viene considerato un grande allenatore…questi non sanno quelli che fanno. A forza di dire che non vai in B…magari non ci vai…ma stai lì eh…io sono terrorizzata da questo momento storico…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La verità è che nessuno sa niente… Potrei stare qui a dire “Mancini, Lampard, Potter…“, ma questa è una situazione senza alcun tipo di fondamento. Che io sappia Lampard e Potter sono stati contattati, so che Mancini e Allegri verrebbero anche in corsa, anche se su Mancini ho più conferme. Ma fare il listone di 20 nomi è inutile, aspettiamo e vediamo. Juric sembra senza scampo dopo quello che si è visto ieri. C’è una confusione tale che bisogna cambiare. Il problema è capire che scelta operare: la mossa estera sarebbe pericolosissima, rischi tanto, mi appello alla logica… Leggo il nome di Paulo Sousa e mi vengono i brividi. Roberto Mancini? Per me sarebbe una delle poche mosse sensate…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Questo è un disastro signori… A oggi, 4 novembre, ti devi salvare. E dopo che sei matematicamente salvo, contatti un allenatore importante e cominci a programmare per la prossima stagione dandogli carta bianca sul mercato. Ma chi lo decide questo? Una società che ci dicono stia cercando di vendere?…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il nome che mi gaserebbe ora sarebbe Allegri, ma mi sembra completamente fuori dalla portata… Però io impazzisco: il problema è la dirigenza, qua è tutto buttato a casaccio, manca completamente una struttura. Questo è il gravissimo problema, totalmente irrisolto… In questo momento nella Roma non c’è niente, in una situazione del genere un gruppo di calciatori si sentono responsabilizzati? Ma da chi? Ecco perchè la stagione sta assumendo contorni inquietanti…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ma si possono prendere otto gol tra Firenze e Verona? Il fatto di voler fare una pressione alta è il problema tattico evidente, chiaro…poi puoi giocare a 3 o a 4 dietro, ma se tu allunghi così tanto la squadra devi avere l’Atalanta, che ha calciatori in grado di coprire quei chilometri in velocità. Perchè in laboratorio li svezzano così, con mezzi leciti, sia chiaro… Allora sì. Ma dove vai con Angelino, Zalewski, Soulè, Baldanzi, Pellegrini che cade a ogni contrasto…ma dove vai…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Quello che si sta vedendo da alcune settimane non dà possibilità di aggrapparsi a qualcosa su cui credere per il futuro. Sono veramente impaurito dal futuro, non ho una soluzione. E’ chiaro che caccerei l’allenatore, ma con una rosa così costruita male non saprei chi scegliere…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Al peggio non c’è mai fine, e qua si continua a scavare… Leggo che la Roma gioca da provinciale, e invece è l’esatto contrario….magari giocasse da provinciale. Vuole continuare a dominare il gioco… Il calendario dice: Bologna, Napoli e Atalanta. E questi (i Friedkin, ndr), stanno a Parigi, forse al Moulin Rouge…questo è, speriamo di salvare il salvabile. La Roma non c’è e non esiste, né in campo, né in panchina, né dietro le scrivanie…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ieri ho visto delle cose positive, paradossalmente è stata una delle partite giocate meglio dalla Roma. Poi se ti fai due gol da solo e l’altro è da annullare, ecco che commentiamo una sconfitta. Ma la Roma ha giocato un’onesta partita. Il problema è il solito: ci sono degli errori che non si possono vedere nemmeno in terza categoria. Ndicka è il peggiore dopo Zalewski…noi pensiamo che sia una specie di Beckenbauer, ma non è così… Ora se vedi il calendario, la Roma si è giocata tutti i bonus, ora incontri tutte le squadre forti. E come ne esci ora che stai a tre punti dal Venezia? Secondo voi basta cambiare l’allenatore? Secondo me no…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Serata bruttissima, ieri ero con delle persone e gli dicevo: “Questa partita la perdi”, perchè quando ti gira male…purtroppo la squadra non ha la percezione di che stagione sia questa. Giocano come se fossero secondi in classifica, e invece ora devi badare al sodo…ma butta la palla in curva, perchè è inevitabile che la perdi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ha ragione il bomber (Pruzzo, ndr), questa è la percezione di chi ha giocato a calcio. La Roma in questo momento non deve rischiare niente…fai 2 a 2 con la Pergolettese? Non devi perderla…intanto prendi un punto e non vai nella bufera… La Roma di quest’anno è la Roma degli equivoci, a cominciare dai giocatori presi, dall’allenatore e dal ds. La Roma è una squadra normale, non è al livello delle altre. Ed è possibile che perda queste partite, perchè questi giocatori non sono fenomeni, sono giocatori normali…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Alla Roma è mancato il carattere di squadra. Questa è una società che non c’è, è una piramide sportiva che non c’è. I giocatori vanno a giocare senza sapere cosa devono fare: oggi giochi e poi domani non si sa… Non c’è società, non c’è niente. Ragazzi, è brutto dirlo. Sappiamo cosa significa far mancare la società a un gruppo di giocatori, è come far mancare la terra sotto i piedi…”

