Galeone: “Allegri a Roma ci va solo per i cavalli, i giallorossi non sono una squadra per lui”

AS ROMA NEWS – La panchina di Ivan Juric pare ancora più calda nelle ultime ora ma, stando a sentire Giovanni Galeone, storicamente vicino ad Allegri, l’ex tecnico della Juventus non sembra neanche avvicinarsi all’ipotesi Roma.

“Allegri a Roma ci va solo per i cavalli, la Roma non è neanche una squadra per lui. La scorsa settimana l’ho anche sentito meno voglioso di ricominciare”.

In questo momento gli allenatori più vicini ai giallorossi in caso di esonero di Juric sembrano essere Frank Lampard, come pista estera e Roberto Mancini come ipotesi italiana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!