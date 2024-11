UNION SAINT-GILLOISE-ROMA: arbitra il francese Brisard

NOTIZIE AS ROMA – Giovedì alle 18.45 la Roma scenderà in campo in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, per la quarta giornata di Europa League.

L’UEFA ha da poco reso note le designazioni arbitrali, tra queste anche quella della partita dei giallorossi: arbitra il francese Jérome Brisard, che sarà affiancato dai due assistenti Auger e Pages. Il quarto uomo sarà Vernice, mentre i rispettivi VAR e AVAR saranno Delajod e Lissorgue.

Il fischietto francese ha diretto la Roma in un’unica occasione il 14 dicembre dello scorso anno, sempre in Europa League, quando i giallorossi vinsero contro lo Sheriff per 3-0 allo stadio Olimpico. Nessun precedente invece con la squadra belga.

