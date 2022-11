Dalla Nba alla Roma, ecco Wandell: Friedkin sceglie il nuovo manager per potenziare il brand

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin ingaggia un nuovo manager per la Roma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), e stavolta lo “pesca” dal mondo della Nba, il campionato di basket americano senza rivali al mondo in quanto a sfruttamento del marchio e capacità di espansione in tutto il pianeta.

Lo statunitense Michael Wandell entra nel club giallorosso con la carica di Chief Commercial and Brand Officer. Tradotto: sarà il nuovo direttore commerciale e avrà sotto di sé anche la gestione del marchio romanista, con l’obiettivo di sfruttare la sua potenza in modo ancor più efficace di quanto non avvenga adesso.

Nella Nba Wandell ha lavorato per i Brooklyn Nets, la seconda squadra di New York dopo i Knicks. Di recente è stato vice presidente esecutivo di Bse Global, la società che controlla la franchigia di Brooklyn, e durante il suo mandato i Nets hanno innovato il loro approccio alle partnership commerciali, i media digitali e il merchandising.

In passato il manager aveva lavorato direttamente per la Nba e per altre tre squadre, i Charlotte Hornets, i Phoenix Suns e gli Indiana Pacers. Inoltre ha avuto un incarico nel baseball per i Los Angeles Dodgers.

Wandell si insedierà nelle prossime settimane negli uffici della Roma all’Eur e avrà un ruolo ancor più centrale rispetto a Ryan Norris, l’ex direttore dei ricavi che ha lasciato il club dopo appena sei mesi per passare al Tottenham.

