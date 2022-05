Dall’Argentina: la Roma ha offerto un triennale a Dybala. Risposta dell’attaccante tra 20-30 giorni

AS ROMA NEWS – Dall’Argentina insistono: la Roma ha offerto a Dybala un contratto triennale e ora aspetta una risposta dell’attaccante argentino.

A sostenerlo è il giornalista argentino Cesar Luis Merlo dell’emittente Tyc Sports. I Friedkin vogliono far sognare i tifosi con l’acquisto della Joya.

Ma l’attaccante non ha ancora dato nessuna risposta ai giallorossi e ora aspetta le contromosse dell’Inter per poter decidere con calma il suo futuro.

A far propendere Dybala verso i nerazzurri è la volontà dell’attaccare di giocare la Champions, cosa che non potrebbe fare con la Roma, almeno per il prossimo anno.

Dybala si prenderà ancora 20-30 giorni per riflettere bene e poi scioglierà le sue riserve: Roma o Inter, al momento la corsa sembra essere ridotta a queste due squadre.