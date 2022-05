Maxi Lopez non convince Mou: i preferiti sono Paredes, Sanches e Douglas Luiz

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Con la stagione conclusa e col pallone che tornerà a rotolare in campo solo tra qualche mese, ora è tempo di calciomercato.

La Roma è a caccia di un grande centrocampista, e stavolta il suo acquisto sarà una priorità massima per Tiago Pinto. Stando a quanto scrive oggi Il Messaggero (A. Angeloni), sembra perdere quota il nome di Maxime Lopez del Sassuolo: il regista piace al tecnico, ma non è il centrocampista ideale che vorrebbe per la sua Roma.

Lo Special One preferirebbe avere un giocatore forte fisicamente, come ad esempio Granit Xhaka dell’Arsenal, già cercato a lungo lo scorso anno, o il portoghese Xeka, che si libererà a parametro zero dal Lille.

Tra i preferiti di Mou ci sono anche l’ex giallorosso Leandro Paredes, ma anche Renato Sanches e il brasiliano Douglas Luiz dell’Aston Villa. Insomma, la lista dei centrocampisti graditi è molto lunga.

Fonte: Il Messaggero