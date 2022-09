Dalle parole ai fatti: la Roma a Empoli si affida ai suoi leader per allontanare la crisi

AS ROMA NEWS – Occasione da non sciupare per la Roma, che questa sera è di scena al Castellani per scacciare una possibile crisi in cui la squadra sprofonderebbe nel caso di un terzo passo falso consecutivo e restare agganciata al gruppone delle prime della classe.

L’Empoli è una squadra ben organizzata, ma di valore tecnico inferiore ai giallorossi. La squadra di Mourinho, che comincia a recuperare qualche pezzo importante, non può permettersi altri scivoloni visto il momento vissuto: contro i toscani stasera servono tre punti a ogni costo.

La giornata di campionato ha regalato qualche passo falso (i pareggi interni di Atalanta e Juventus) da sfruttare. Le big, Milan, Napoli e Inter, non hanno fallito e anche la Lazio, rivale dei giallorossi per un posto in Champions, è passata momentaneamente davanti battendo il Verona senza grossi affanni.

Mou sembra orientato a cambiare qualcosa in mezzo al campo, ma soprattutto ha di nuovo l’arma Zaniolo tra le mani. Sarà però importante recuperare al meglio Tammy Abraham: la Roma ha un disperato bisogno dei gol del suo centravanti, oltre alle invenzioni di un Dybala che avrà di nuovo il compito di caricarsi la squadra sulle spalle.

Ma è soprattutto dal capitano Lorenzo Pellegrini che ci si aspetta di più: da quando Mou lo ha elevato al grado di top player in una conferenza stampa di inizio stagione, il giocatore sta faticando a fare la differenza. Dopo il ko di Razgrad, Pellegrini davanti ai microfoni aveva assicurato ai tifosi una vittoria contro l’Empoli. Ora è il momento di trasformare le parole in fatti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini