Serie A, rocambolesco 2 a 2 tra Juventus e Salernitana. Finale da corrida: 4 espulsi e un gol annullato

JUVENTUS SALERNITANA RISULTATO FINALE – Incredibile pareggio allo Stadium tra Juventus e Salernitana per 2 a 2 al termine di una partita che nel finale ha vissuto momenti a dir poco concitati.

I bianconeri soffrono terribilmente nel primo tempo, incassando prima il gol di Candreva al 12′ e poi quello di Piatek su rigore in pieno recupero: decisivo l’intervento del VAR per un netto fallo di mano d Bremer non ravvisato dall’arbitro.

Nella ripresa lo stesso difensore brasiliano si riscatta parzialmente, realizzando il gol che riaccende le speranze dei bianconeri. La Salernitana però regge bene e sembra destinata a portare a casa i tre punti e un’impresa meritata.

Poi però nel recupero capita di tutto: prima l’arbitro assegna un rigore che Sepe para, ma Bonucci è lesto a ribadire in rete. Poi è Milik a realizzare all’ultimo secondo il gol della vittoria con un colpo di testa sull’ultimo angolo della partita. A quel punto è caos: prima l’attaccante bianconero viene espulso per essersi tolto la maglietta: secondo giallo e rosso inevitabile. Poi il VAR cancella il gol al polacco per fuorigioco attivo di Bonucci.

A quel punto saltano i nervi a tutti e vengono cacciati anche Fazio, Cuadrado e per finire Max Allegri. Che mastica amaro. Finisce 2 a 2 dopo una partita incredibile. Una mezza sconfitta per i bianconeri, ma un pareggio giusto per quanto fatto in campo dalla Salernitana.

Giallorossi.net – G. Pinoli