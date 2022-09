Empoli-Roma, giallorossi in partenza per la Toscana: Zaniolo torna a disposizione di Mou, out Karsdorp e Zalewski

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è partita in questi minuti per Empoli dove domani sera giocherà contro la formazione toscana.

La notizia più importante però è la presenza in gruppo di Nicolò Zaniolo, che dunque torna a disposizione del tecnico giallorosso per la partita del Castellani.

Difficilmente Mourinho rischierà il giocatore dal primo minuto, ma il rientro anche soltanto in panchina del 22 è un’ottima notizia.

Nelle ultime partite infatti erano mancati tanto gli strappi del giocatore. Ora Mou recupera un giocatore prezioso per l’attacco giallorosso. Non convocati invece Karsdorp e Zalewski, che non hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici.