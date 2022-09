Serie A: la Lazio supera il Verona (2-0), l’Udinese sbanca Sassuolo (1-3), il Bologna ribalta la Fiorentina (2-1), primo punto per il Monza

ULTIMI RISULTATI SERIE A – Vittoria pesante dell’Udinese, che dopo averne rifilati quattro alla Roma ne fa tre anche al Sassuolo.

Al Mapei Stadium i friulani partono male e vanno sotto, colpiti da Frattesi. Prima dell’intervallo però gli emiliani restano in dieci per l’espulsione di Tressoldi, e nella ripresa i bianconeri ribaltano il match. Decisivo l’ingresso di Beto che realizza una doppietta. In rete anche Samardzic per il 3 a 1 finale.

Primo punto per il Monza che impatta 1 a 1 sul campo del Lecce: vantaggio degli ospiti con Sensi, pareggio di Gonzalez a inizio secondo tempo.

Vince il Bologna in rimonta sulla Fiorentina. Succede tutto nella ripresa: viola in vantaggio con Martinez Quarta, poi però Barrow e Arnautovic fanno gioire i padroni di casa. La Lazio supera il Verona due a zero grazie ai gol di Immobile e Luis Alberto, entrambi nella ripresa.

Giallorossi.net – G. Pinoli