Dall’Inghilterra: Kluivert snobba l’Arsenal per la Roma, no al trasferimento in Premier

CALCIOMERCATO AS ROMA NEWS – Justin Kluivert dice no all’Arsenal. Il grande rifiuto dell’attaccante giallorosso viene sostenuto oggi dal tabloid inglese “Daily Mail” che racconta come il giocatore avrebbe snobbato la corte dei Gunners.

Motivo? L’ex Ajax non vuole lasciare la Roma e giudica prematuro il suo trasferimento in Premier League. Se dunque Cengiz Under è vicino all’addio ai giallorossi, destinazione Napoli, lo stesso non si può dire per il suo amico Kluivert.

I giornali avevano dapprima ipotizzato uno scambio tra l’ala olandese e Mkhitaryan, ipotesi poi smentita dai fatti dato che l’armeno ha alla fine rescisso il suo contratto con l’Arsenal per poi firmare con i giallorossi. Adesso il destino di Kluivert è tutto da scrivere.

Fonte: Daily Mail