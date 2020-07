Zaniolo, la mamma chiude al trasferimento: “Non esiste posto migliore di Roma”

ULTIME NEWS AS ROMA – E’ Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, a chiudere ogni discorso di mercato che riguardano il figlio. “Nessun posto è migliore di Roma”, il pensiero della madre del talento giallorosso rilasciate oggi a Rete Sport.

“Del mercato non so nulla”, ha ammesso Francesca Costa all’emittente radiofonica, “ma so che Nicolò sta bene alla Roma, i tifosi lo amano e un posto migliore di questo ora come ora penso non esista. Siamo tutti felici a Roma”.

Il club che più di tutti sta provando a portare via Zaniolo dalla Capitale è senza dubbio la Juventus, che non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per il trequartista giallorosso. Ma la Roma, nonostante i guai finanziari, vuole tenersi stretto il ragazzo e provare a respingere gli assalti dei principali top club, forti della volontà del 22 giallorosso.