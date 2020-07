Roma-Udinese, Mancini è out per una gastroenterite: al suo posto giocherà Ibanez

AS ROMA NEWS ULTIME – Niente Roma-Udinese per Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso non è infatti stato convocato da Paulo Fonseca per una gastroenterite.

Al suo posto stasera vedremo di nuovo in campo il brasiliano Ibanez, che farà coppia con Smalling. Lo riferisce in questi minuti il giornalista Filippo Biafora de “Il Tempo” con un tweet.