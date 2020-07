“ON AIR!” – ROSSI: “Vincere stasera per blindare il sesto posto”, PETRUCCI: “Se non batti l’Udinese è un fallimento”, PIACENTINI: “Under fuori condizione sarebbe un fatto molto grave”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Le parole di Fonseca? Ora vedremo se i giocatori recepiranno questo messaggio. Prima di Roma-Udinese giocheranno Atalanta e Napoli, e tu devi sperare che vincano i partenopei per provare ad accorciare. Ma tanto che cambia? Cioè cambierebbe… Pastore titolare stasera? Lui deve giocare a calcio, non deve vincerla da solo. Però una partita in casa contro l’Udinese la potrà giocare, o andiamo in difficoltà per questo?… ”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Fonseca ha capito che questo è un momento decisivo, che se si molla è finita… Già la partita con la Samp non era stata bellissima, ma se avessi calato qualcuno sulla terra a vedere la partita contro il Milan a San Siro, avrebbe pensato che la Roma è una squadra che pensa alle vacanze e che non gliene frega più niente di questo campionato. Fonseca lo dice, e viene considerato un cretino… Certo che si è messo in una situazione difficile, perchè se la Roma stasera non vince è un fallimento. Se tu dici dice che quella di stasera è la partita della vita, e non la vinci, è un fallimento…”

David Rossi (Roma Radio): “Stasera dobbiamo capire molte cose sul presente e sul futuro di questa squadra. Il nuovo campionato comincia tra soli due mesi, pensate che cortocircuito. E visto che è tutto così compresso, ogni partita è importantissima. Per l’Europa League, anche se il Napoli ci finisse sopra non cambierebbe nulla dato che i partenopei hanno vinto la Coppa Italia e quindi sono già qualificati in Europa. Vincendo oggi potremmo blindare il sesto posto…A oggi il convento passa questo, battere l’Udinese per allontanare Milan e Verona..”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “La Roma è capace di qualsiasi cosa, di vincere stasera e di perdere a Napoli, di perdere stasera e fare una prestazione super a Napoli, di vincerle tutte. E’ una squadra imprevedibile… Siccome a inizio campionato le previsioni davano la Roma quinta in classifica, la squadra sta facendo quella che era nelle previsioni. Ricordo che mettevano davanti anche Napoli e Milan, qualcuno perfino la Fiorentina di Commisso…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Gli scenari non sono drammatici, ma di sicuro critici…parecchio critici. I bilanci della Roma sono pubblici, chiunque può vederli. Diciamo che rispetto ad altri anni, ora visto che la Uefa ha saltato un giro col FPF e ha accorpato il bilancio di quest’anno a quello dell’anno prossimo, non ti ha costretto a vendere i giocatori entro il 30 giugno. Under? Mi sembra strano che De Laurentiis ti dia 31 milioni per un giocatore che non gioca…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi auguro che Cengiz Under non giocasse per motivi di mercato, sarebbe una motivazione plausibile. Se invece non gioca perchè non è in grado, dopo 4 mesi di pausa, allora sarebbe un problema serio. Alla Roma che fa fatica a tirare in porta, uno con la capacità di tiro di Under è uno che ti farebbe molto comodo in questo momento, e se non è in condizione di giocare sarebbe molto grave…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Noi abbiamo una realtà aumentata come tifosi. Senza parlare della Juve, anche il Napoli ti è di gran lunga superiore come giocatori, l’Inter lo è tutta la vita. E anche l’Atalanta non potevi non pensare che si ripetesse perchè si è anche migliorata e molto probabilmente si migliorerà anche l’anno prossimo, perchè lì entrano soldi veri. Sono bravi a fare mercato, a scegliere giocatori, e hanno un allenatore che ha trovato il paradiso. La Lazio ha tenuto tutti i migliori e ti potevi aspettare che potesse esserti sopra, per cui potevi aspettarti di essere al 5-6° posto…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La formazione che scende in campo stasera è da quinto-sesto posto in classifica, quindi di cosa ci lamentiamo. Però la seconda e la quarta in classifica sono così superiori alla Roma? Lasciamo perdere le fregnacce che ci raccontano da sempre, però noi a inizio stagione pensavamo altro come prospettiva. L’Atalanta dicevamo tutti che non si sarebbe ripetuta, e invece sono ai quarti di Champions League, ed è quarta in classifica. Tu invece hai deluso… Mercato? Se tu hai qui due neofiti come De Sanctis, che fino a qualche anno fa alzava i numeri dei giocatori che dovevano uscire, e l’ex ds della Vibonese, ovviamente ti devi sempre appoggiare a chi deciderà per te, chissà da dove. La dinamica non è cambiata…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “L’Inter vuole Dzeko, ma parliamo di un giocatore che prende 7,5 milioni di ingaggio… Smalling vuole restare alla Roma perché sa di giocare, mentre nel Manchester United non rientra più nei piani del tecnico. Io per stasera contro l’Udinese se fossi un tifoso della Roma sarei preoccupato. Se non vince neanche stavolta, ritiro fine a fine anno…”

Roberto Renga (Radio Radio): “31 milioni di euro per Under? Io veramente sapevo che la Roma chiede 30 milioni. A meno che non vogliono fare qualche scambio. Io su Under non investirei dei soldi, su Kluivert sì. Lui è il futuro, è uno che ho visto crescere, Under invece l’ho visto decrescere… Per la Roma sarebbe un affare clamoroso… Ora si dice che c’è una cordata vicina ad Amazon, ma che vuol dire…che una volta ha visto un amico…Però i soci di Pallotta sono stufi e temono andando avanti di rimetterci ancora di più…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma vista a Milano preoccupa, però stasera la squadra si deve ritrovare. Fonseca dice alcune cose ma poi il campo dimostra altro. Non vorrei che avesse perso il timone del gruppo. L’Udinese verrà a Roma cercando almeno di fare un punto e c’è questa possibilità. Il mio pronostico? 1x… Sul mercato la Roma ha fatto una scelta, tenendo Mkhitaryan e Zaniolo. Under nonostante la sua discontinuità di prestazioni ha mercato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dzeko all’Inter? Anche se Suning i soldi non sa dove metterli, non credo voglia prendere un giocatore di 35 anni che andrebbe a fare il terzo attaccante per 7,5 milioni l’anno…mi pare un po’ eccessivo… Under? Ma secondo voi De Laurentiis gli dà 31 milioni per Under? Ma dai ragazzi… I prezzi devono essere fatti su quanto un giocatore ha fatto vedere durante la stagione. Ma se tu hai Lazzari e Under in quel ruolo tu chi fai giocare? Lazzari ha una continuità di rendimento mostruosa, ma vale 15 milioni, non 30…”

