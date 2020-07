Pallotta sotto l’assedio dei soci: “Vendi la Roma entro agosto”

NEWS AS ROMA ULTIMISSIME – “Pallotta sotto assedio: ‘Vendi entro agosto’“. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) in un articolo all’interno del quotidiano sportivo oggi in edicola. Il presidente, si scrive, assiste al ridimensionamento della Roma e continua a pensare di vendere la società prima dell’inizio della nuova stagione.

I dirigenti che portano avanti il club tra grandi difficoltà auspicano un rapido passaggio di proprietà, e anche i soci spingono l’americano al disimpegno. Alcuni di questi hanno già fatto sapere di voler uscire e non partecipare all’aumento di capitale. Il Decreto Liquidità consente a Pallotta di arrivare alla fine del 2020 per completare l’aumento del capitale: mancano 45 milioni, probabilmente aspetterà fino agli ultimi giorni utili. Friedkin segue la situazione e resta in attesa di sviluppi, ma non ha abbandonato completamente l’idea di prendere la Roma.

Alcuni soci americani che hanno affiancato Pallotta nella conduzione della società spingono il presidente alla cessione nel più breve tempo possibile, addirittura entro la fine della stagione il 31 agosto. Dan Friedkin continua ad avere un canale privilegiato, ma si parla anche di altre due cordate americane interessate.

Fonte: Corriere dello Sport