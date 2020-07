Mistero Pau Lopez: ancora out e diventa un caso. Futuro in Premier?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Mistero Pau Lopez“. Titola così l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), che racconta come l’assenza del portiere spagnolo sia diventata un caso all’interno della Roma.

Il numero uno giallorosso, arrivato la scorsa estate per una scelta di Gianluca Petrachi appoggiata da Paulo Fonseca, è stato il primo a infortunarsi al rientro dalla pausa per il Coronavirus, ma il giocatore è ancora ai margini della squadra. Il suo rientro era stato stimato in una ventina di giorni, e invece di giorni ne sono già passati cinquanta senza che lo spagnolo tornasse a disposizione del mister.

Stasera giocherà Mirante, e anche contro il Napoli è molto difficile pensare a un ritorno di Pau Lopez tra i pali. Le partite, insomma, passano e i dubbi sul futuro dello spagnolo aumentano. Per lui, che con 24 milioni di euro (più il 50% del cartellino di Sanabria) è il portiere più pagato della storia romanista, potrebbe esserci un futuro in Premier League. Sarebbe un addio lampo, dopo appena una stagione in giallorosso. La Roma per non fare una minusvalenza è costretta a partire da un prezzo di almeno 20 milioni di euro.

Fonte: Corriere della Sera