Under, ecco l’offerta del Napoli: 25 milioni più 6 di bonus. Ma per la Roma non basta

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il Napoli fa sul serio per Cengiz Under. L’offerta su cui la Roma sta ragionando viene svelata oggi dal quotidiano “Il Messaggero” (S. Carina): 25 milioni di euro più 6 di bonus, per un totale di 31 milioni. Ma per la Roma non bastano.

Il turco intanto è finito ai margini della Roma. Fonseca ieri ha spiegato il suo mancato utilizzo parlando sia di strategia tattica che di condizione fisica, ma l’assenza di Under, racconta il quotidiano romano, nasconde in realtà vicende di mercato.

Il Napoli è in pressing, la trattativa è apertissima e questo può condizionare il rendimento del calciatore, anche se stasera non è escluso un utilizzo di Under contro l’Udinese. Tornando all’affare in piedi coi partenopei, la Roma partiva da una richiesta di 40 milioni pre-Covid, poi è scesa a 35. I 31 offerti da De Laurentiis non bastano, ma la distanza non è siderale.

Under infatti ha già dato l’ok al trasferimento al Napoli a fronte di un ingaggio che, benefit inclusi, raggiunge i 3 milioni. Cengiz attualmente a bilancio figura a 7,8 milioni: per la Roma è pronta una sostanziosa plusvalenza.

Fonte: Il Messaggero