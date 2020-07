Roma-Udinese, i convocati di Paulo Fonseca: out Mancini, torna in lista Santon

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questa la lista dei convocati di Paulo Fonseca per la gara di questa sera Roma-Udinese. Nell’elenco continuano a non figurare i nomi di Cetin e Juan Jesus, mentre torna Santon. Out Mancini, fermato da una gastroenterite, così come Pau Lopez e Zaniolo.

Portieri:

Cardinali

Mirante

Fuzato

Difensori:

Zappacosta

Smalling

Kolarov

Santon

Fazio

Bruno Peres

Spinazzola

Ibanez

Centrocampisti:

Cristante

Perotti

Villar

Pastore

Diawara

Mkhitaryan

Attaccanti:

Dzeko

Kalinic

Carles Perez

Kluivert

Ünder