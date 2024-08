Danso e Konè, la Roma prepara il finale di mercato

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Preso Abdulhamid a 2,5 milioni di euro più bonus (il terzino saudita sarà nella Capitale nella giornata di oggi, sabato 24 agosto, per svolgere le visite mediche), Ghisolfi dedicherà l’ultima settimana di mercato per perfezionare la rosa di De Rossi con almeno un altro paio di acquisti.

Molto, ma non tutto, dipenderà dalle operazioni in uscita: tanti sono i calciatori ancora in bilico, e negli ultimi giorni di trattative molti di questi potrebbero cambiare casacca, dando il via a un effetto domino dagli esiti imprevedibili.

Il difensore centrale resta una priorità in casa Roma: con Llorente che non è stato riscattato e Kumbulla mandato a giocare (si spera) all’Espanyol, resta il solo Smalling (anche lui in bilico) come alternativa alla coppia titolare di centrali. Per questo in quel ruolo la Roma vuole investire: l’obiettivo è Kevin Danso, 25 anni, difensore centrale austriaco del Lens.

I francesi chiedono 25 milioni di euro, la Roma si è spinta fino a 22. La distanza dunque non è incolmabile ma bisogna capire anche se le formule proposte dai giallorossi accontenteranno i transalpini. Ghisolfi sta facendo sul serio e l’affare è avviatissimo, ma serve dare l’accelerata finale.

L’ultimo colpo potrebbe riguardare il centrocampo, con De Rossi che ha chiesto uno sforzo in quel settore del campo: il profilo che il tecnico ha indicato al club è quello di Manu Konè, 23 anni, mediano francese che unisce ottima tecnica a una certa velocità in mezzo al campo. Anche in questo caso servono una ventina di milioni per convincere il Borussia Monchengladbach a cederlo.

Anche in questo caso, come per Danso, i giallorossi si sono già assicurati il gradimento totale del calciatore, che vuole lasciare la Germania. Su Konè c’è però anche il Milan, una concorrente da cui guardarsi con attenzione. Questa ultima settimana di mercato si preannuncia piuttosto intensa per la Roma, che sta cercando di completare la sua rosa tra entrate e uscite.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Romanista

