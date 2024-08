Zalewski, Abraham, Smalling e Bove: Ghisolfi va a caccia dell’ultimo tesoretto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sei giocatori ancora a Trigoria, ma senza essere al centro del progetto romanista, o addirittura finiti ai margini. Difficile, per non dire impossibile, che Ghisolfi riesca nell’impresa di piazzarli tutti in queste ultime ore di mercato.

Rick Karsdorp rischia di restare a Trigoria come esubero di lusso: l’olandese si sta allenando fuori rosa, rifiutando le (poche) proposte arrivate in queste settimane. Il suo stipendio (2,2 milioni netti) scoraggia i club interessati a lui, che a sua volta ha poca voglia di rinunciare al suo lauto ingaggio in giallorosso. Karsdorp ha un contratto con la Roma fino al 2025 e con il passare delle ore la sua permanenza sembra sempre più probabile.

E’ regolarmente in rosa Chris Smalling, ma se prima era considerato un perno indispensabile della retroguardia giallorossa, ora è quasi un indesiderato. Stipendio altissimo (3,8 milioni annui netti), condizioni fisiche precarie, per la Roma è un lusso che non si può permettere: il club sta cercando di piazzarlo in Arabia, e continuerà a provarci fino alla mezzanotte del 30 agosto. Anche a costo di regalarlo, o quasi: la richiesta per il cartellino è inferiore al milione.

Diversa la situazione di Tammy Abraham: con lui la Roma sperava di fare cassa da un pezzo, ma dalla Premier non sono ancora arrivate proposte. Stesso dicasi dalla Serie A: il Milan ha sondato la pista proponendo qualche giocatore in cambio, ma l’affare non è mai decollato. La Roma a quel punto ha cominciato a vagliare la pista saudita anche per Tammy, ma al momento senza grosse novità. L’inglese potrebbe restare come vice Dovbyk. Ma con un ingaggio decisamente non da riserva.

Ha più possibilità di lasciare la Roma Nicola Zalewski: il PSV sembra interessato al ragazzo, che Ghisolfi valuta una decina di milioni. Anche il Napoli di Conte sta valutando l’affare: la Roma vorrebbe scambiarlo con Ngonge, ma gli azzurri chiedono un conguaglio in cambio. Se potessero scegliere, i giallorossi preferirebbero cederlo all’estero in cambio di solo cash. La sensazione è che negli ultimi giorni qualcosa possa succedere intorno al polacco.

Anche per Eldor Shomurodov si troverà una sistemazione last minute, molto probabilmente in Italia e in prestito. A meno che non torni di moda l’ipotesi USA. Chiusura su Edoardo Bove: la Roma sta cercando Konè con insistenza, in quel caso lo spazio per il giovane centrocampista giallorosso sarebbe ancora più ridotto. Con De Rossi il rapporto (calcistico) non è mai del tutto sbocciato: il giocatore vorrebbe più spazio, e per questo valuterebbe (a malincuore) eventuali offerte da club di Premier o Serie A. Anche in questo caso, fino al 30 agosto le antenne vanno tenute dritte.

Giallorossi.net – G. Pinoli

