De Rossi, voci su un duro confronto con la dirigenza: il tecnico chiede ancora tre acquisti

AS ROMA NEWS – Nervi tesi dentro la Roma a pochi giorni dalla fine del mercato. Tra meno di una settimana i giochi saranno fatti, e non ci sarà più modo di mettere mano alle rose delle squadre con ulteriori acquisti.

A Trigoria, dopo l’improvviso dietrofront di Dybala, ci si interroga su come riuscire a far quadrare i conti e a concludere al meglio la campagna di rafforzamento della squadra.

Stando a quanto racconta oggi La Repubblica (M. Juric), poche ore dopo il no della Joya all’offerta multimilionaria dell’Al Qadsiah, è andata in scena nelle segrete stanze del Fulvio Bernardini una lunga riunione tra la dirigenza romanista e l’allenatore Daniele De Rossi. Il tema, manco a dirlo, è stato il mercato.

Il confronto è stato piuttosto duro, con toni “non proprio amichevoli”, scrive il quotidiano. Anche ieri il giornalista Ugo Trani dai microfoni di Tele Radio Stereo aveva parlato di un vero e proprio diverbio tra l’allenatore e la Ceo Lina Souloukou. Al centro della contesa i ritardi sul mercato.

De Rossi chiede a gran voce altri tre acquisti: un difensore centrale, un centrocampista e un esterno alto a sinistra. Ghisolfi e Souloukou sono al lavoro per riuscire a piazzare gli esuberi in rosa in modo da poter accontentare il tecnico. Ma il tempo stringe.

Fonti: La Repubblica / Tele Radio Stereo

