DE ROSSI: “La storia di Dybala è stata emozionante. Lo gestirò come tutti gli altri. Karsdorp fuori per mia scelta. Mercato? Mancano sette giorni…” (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi interviene oggi, sabato 24 agosto, in conferenza stampa a poche ora dal fischio d’inizio di Roma-Empoli, esordio all’Olimpico di questo campionato.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore sulla partita di domani, ma anche e soprattutto sulla permanenza di Dybala e sulle ultime operazioni di mercato che potrebbero materializzarsi da qui alla chiusura delle contrattazioni.

Quanto puoi aiutare l’entusiasmo per la permanenza di Dybala? Quanto manca per completare la squadra?

“Per completarsi mancano sette giorni, ci sarà tempo per parlarne. Per quanto riguarda la storia di Paulo è stata emozionante. I tifosi saranno sicuramente con noi, sono rimasti sempre la nostro fianco, e la sua scelta sappiamo che reazione ha avuto. Ora in lui vedono un giocatore che ha preso una decisione importante, è una bella storia non tanto frequente nel mondo del calcio, frutto dell’amore che c’è”.

L’Empoli che avversario è?

“Non è mai facile studiare gli avversari, ci sono poche partite, ma conosciamo D’Aversa. L’Empoli è una squadra con talento, sarà una partita difficile. Noi siamo stati bravi a isolarci. Sarà una partita diversa ma non troppo da quella dell’anno scorso, speriamo sia diverso il risultato finale”.

Il 4-3-3 con Dybala e Soulè dietro Dovbyk può essere rilanciato? Non è precluso un arrivo di un esterno?

“Così diventa un 4-3-2-1, a Paulo non possiamo chiedergli di giocare coi piedi sulla linea. Però assolutamente sì, possono giocare insieme, a volte giocherà uno solo, a volte nessuno dei due. Anche gli altri giocatori hanno altri talenti. Sceglierò in base all’avversario. Sull’esterno, abbiamo due esterni, che sono Zalewski ed Elsha. Abbiamo anche Baldanzi, che gioca più dentro al campo e a Joao Costa che ha un futuro assicurato. Dobbiamo fare spazio per altro acquisti, succede a tutte le squadre. Anche la Juve ha dovuto vendere Soulè. Il mercato a campionato aperto imbastardisce tutto, anche il mercato stesso. Le prime settimane sono un casino, basterebbe chiuderlo due settimane prima, infastidisce tutti”.

Mercato in uscita: sono tutti a disposizione? Perchè Karsdorp è fuori rosa? Cosa potrà succedere tra sei giorni con lui?

“La società non ha mai chiesto di mettere in disparte qualcuno. Chi è stato allenato se lo è meritato: Belotti, Solbakken, meritavano di essere allenati e trattati bene. Non nego che Solbakkken, che Kumbulla che Darboe hanno fatto un precampionato eccezionale. Su Karsdorp è una scelta mia, e non credo che cambierà. La società ha assecondato la mia richiesta. Lui è un mio amico, ma per mille ragioni non era giusto che continuasse qui. Se poi la società dovesse dirmi che fa parte della rosa, lo allenerò perchè non ha fatto nulla di osceno. Ma piccole cose tattiche e ambientali mi ha spinto a prendere questa scelta”.

Su Dybala le hanno chiesto di gestire le presenze?

“Io faccio l’allenatore, Paulo verrà gestito da un allenatore. Non posso pensare alle clausole, non so nemmeno se è vero. E’ un giocatore importante, e verrà trattato come tutti gli altri”.

Dybala può essere meno protagonista?

“Paulo sa cosa penso. Prima che questa storia diventasse pubblica ci siamo confrontati diverse volte sulle sue e mie idee. Mi piace parlare in faccia alla gente. Così sto a posto, perchè così non possono dire che non sono stato chiaro. Ho le mie idee, per posso cambiare idea. Sa cosa penso riguardo alla scelta che era stata presa, non è caduto dal pero. Per me sono tutti protagonisti, lo gestirò come tutti gli altri. Da inizio ritiro non ha mai saltato un allenamento. Lo gestiremo come gli altri, in base anche all’avversario o alla partita. Per voi farà più rumore quando sarà in panchina, ma io scelgo sempre per vincere le partite”.

Sul terzino destro tutti avremmo scommesso che sarebbe stato il primo acquisto. Perchè questo ritardo? Celik può fare il titolare?

“Ha fatto il titolare nelle partite più importanti della mia stagione. Ha vinto il campionato col Lille. Se arriverà uno in più, se lo giocherà con lui. Altrimenti avremo Sangarè, resta in rosa con noi senza discussioni, ha il futuro assicurato”.

Soulè ti convince come esterno largo a sinistra nel 4-3-3? In mezzo al campo vedremo Cristante o Le Fee?

“Sì, mi convince. Preferisco il piede invertito, ma ci sono tanti giocatori che hanno fatto bene giocando col piede forte. Lui alcune cose non potrà farle, non può rientrare e tirare, ma può farne altre. Vedremo. Per il centrocampo, vediamo innanzitutto se gioca Paredes. La mezzala la sceglierò in base alle caratteristiche di Paredes, se giocherà lui. Ma possono giocare anche Baldanzi, Bove, Pisilli…ne abbiamo tante di mezzali. Cristante ci dà una fisicità un po’ diversa”.

Come vengono individuati giovani come Dhal o Sangarè? Sono farina del suo sacco o di Ghisolfi?

“Sono scelte di Ghisolfi, io non li conoscevo ma mi sono stati fatti vedere. Io ho una conoscenza di giocatori più limitata, il ds che ha i suoi scout ne conosce molti di più. Sono giocatori segnalati da Florent. Io conoscevo i più famosi, come Soulè e Dovbyk…”

Quanti ne mancano allora di nomi di De Rossi per completare la rosa?

“Non capisco bene la domanda… Il ds fa 15 venti nomi per ruolo, ma poi c’è una scrematura sul fatto che quel giocatore costa troppo o non vuole venire. A volte riesci a prendere il primo, a volte il secondo. Ma questi giocatori scelti dal ds sono passati sotto i miei occhi e li ho ritenuti dei giocatori forti”.





