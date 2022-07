Darboe, intervento riuscito: ricostruito il legamento crociato a St. Moritz (COMUNICATO AS ROMA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ebrima Darboe è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

Lo fa sapere la Roma attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club capitolino.

L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è terminato con successo.

Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Fonte: asroma.com