Lotito: “Dybala? La Lazio non colleziona figurine, a noi interessa il risultato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Lotito è stato intercettato dall’Ansa fuori dagli uffici della FIGC. Interrogato sulle mosse di mercato della Roma, il patron biancoceleste ha risposto così:

“La presentazione di Dybala non l’ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimè, la collezione di figurine Panini, non ci interessa”.

Lotito ha proseguito: “Noi non valutiamo l’estetica, a noi interessa il risultato. Il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire, anche dopo aver vinto un trofeo. Questo ci serve da ulteriore stimolo”.

Fonte: Ansa