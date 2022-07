CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 28 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:15 – IL GALATASARAY VUOLE KLUIVERT – Tra i giocatori in uscita dalla Roma figura anche Justin Kluivert (23). Il Galatasaray ha messo gli occhi sull’esterno olandese: la dirigenza turca avrebbe avviato le trattative con la Roma. Essendo in scadenza con i giallorossi nel 2023, se dovesse rinnovare l’accordo con la Roma potrebbe lasciare nuovamente il club in prestito. Per lasciarlo partire la Roma vorrebbe 12 milioni di euro. (Fanatik.com.tr)

Ore 11:00 – WIJNALDUM A UN PASSO, VENERDI O SABATO A ROMA – Sempre più vicino Wijnaldum (31): il giocatore dovrebbe sbarcare a Roma tra venerdì e sabato, poi l’ufficialità prevista per…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – MURIEL E PASALIC RESTANO NEL MIRINO – Non è ancora tramontato il possibile asse di mercato tra Roma e Atalanta: El Shaarawy (29) resta ancora nel mirino dei bergamaschi, mentre a Pinto interessano sempre Muriel (31) e Pasalic (27). (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – BELOTTI-ROMA, ALTRE CONFERME – Conferme sul possibile arrivo a parametro zero di Belotti (28) alla Roma come vice Abraham, ma prima Pinto deve trovare una sistemazione per Shomurodov. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:15 – ZANIOLO, IL TOTTENHAM TENTA L’ACCELERATA – Fabio Paratici non molla Zaniolo (23), ma anzi spera di sfruttare l’amichevole in Israele contro la Roma per piazzare l’accelerata e bruciare la Juventus…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – WIJNALDUM, RESTA SOLO IL NODO BONUS – Ogni giorno che passa Georgino Wijnaldum (31) è sempre più vicino alla Roma. Resta da sciogliere un nodo relativo a un bonus di tre milioni che il centrocampista maturerà a breve…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – BAILLY SPINGE, VUOLE LA ROMA – Il difensore ivoriano Eric Bailly (28) spinge per arrivare da Mourinho. La Roma sta cercando di capire se è possibile averlo in prestito, colloqui in corso con il Manchester United ma va decisa la ripartizione dello stipendio da 4 milioni del giocatore. (Leggo)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!